Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Doğu Akdeniz'de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız"
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Doğu Akdeniz'de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Akdeniz'de yeni araştırma ve sondaj faaliyetleri için ruhsat başvurusunda bulunduğu sahaların, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu vurgulayarak,...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:
02.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:21

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Akdeniz'de yeni araştırma ve sondaj faaliyetleri için ruhsat başvurusunda bulunduğu sahaların, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, TPAO'nun, sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri için ruhsat başvurusunda bulunmasıyla ilgili açıklaması hakkında Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

TPAO'nun, araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuru yaptığı yeni ruhsat sahalarının, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğuna işaret eden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir."

TPAO, Akdeniz'de Türk kara suları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında 7 ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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