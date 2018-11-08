Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunan Ulusal Hava Sahasına Girme İznine Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bilindiği üzere, hem sivil, hem askeri uçuşlar için bir ülke diğer bir ülkenin hava sahasını kullanmak amacıyla izin istemekle mükelleftir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türk Savaş Uçaklarının Yunan Ulusal Hava Sahasına girmek için izin talebinde bulunduğuna yönelik ifadelerine ilişkin, "Bilindiği üzere, hem sivil, hem askeri uçuşlar için bir ülke diğer bir ülkenin hava sahasını kullanmak amacıyla izin istemekle mükelleftir. Ülkemiz de tabiatıyla, Yunanistan'ın altı deniz mili genişliğindeki hava sahasını tanımakta, Yunanistan'a ve Yunanistan üzerinden gerçekleştirilen intikal uçuşları için uluslararası kural ve teamüllere uygun olarak uçuş izni talebinde bulunmaktadır. Bu yeni bir uygulama değildir" ifadesini kullandı. - ANKARA