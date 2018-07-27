Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Rahip Brunson İddialarına Yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Rahip Brunson İddialarına Yanıt

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına ilişkin basın organlarında yeralan bazı iddialar hakkındaki soruya, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Rahip Brunson İddialarına Yanıt

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına ilişkin basın organlarında yeralan bazı iddialar hakkındaki soruya, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adıgeçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür" diye yanıt verdi.

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