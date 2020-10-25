Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi hedef alan suçlamalarına tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi hedef alan suçlamalarına tepki

25.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:15
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi hedef alan suçlamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır Dışişleri Bakanı'nın Suriye hakkında 'Küçük Grup' toplantısında ülkemizi hedef alan suçlamalarını reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır Dışişleri Bakanı'nın Suriye hakkında 'Küçük Grup' toplantısında ülkemizi hedef alan suçlamalarını reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı'nın 22 Ekim tarihli Suriye hakkında "Küçük Grup" toplantısına katılımına dair Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün bugün yaptığı açıklama hakkında soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı'nın Suriye hakkında "Küçük Grup" toplantısında Türkiye'yi hedef alan suçlamalarını reddettiklerini bildirdi. Aksoy, "Suriye'de terörizmle mücadele uğrunda şehitler veren, 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya kucak açan, Suriye'nin kuzeyinde halkı zalim bir rejime ve teröristlere karşı koruyan ve gerek Astana, gerek Cenevre'de siyasi sürece somut katkı sağlayan ülkemize yönelik bu ithamlar, ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibarettir. Türkiye'nin Suriye'de üstlenmiş olduğu rol sadece kendi milli güvenliğinin değil, Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının da teminatıdır ve olmaya devam edecektir. Suriye hakkında 'Küçük Grup' üyesi Mısır'a düşen, baskıcı rejimler ve darbeci paralel yapılar ile terör örgütlerinin bayraktarlığını yapmak değil, halkların beklentilerine kulak vermek, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ümit Özdağ Ersin Tatar Bülent Turan Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Türkan Şoray Caner Cindoruk Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Falcao Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Fransa Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi hedef alan suçlamalarına tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 00:17:59. #1.15#
title