Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hindistan Anayasası'nın Jammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Jammu-Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması
05.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:38

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hindistan Anayasası'nın Jammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Jammu-Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Hindistan Anayasası'nın Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin birinci yıl dönümünde, konuya ilişkin yöneltilen yazılı soruya cevap verdi. Aksoy, açıklamasında, "Hindistan Anayasası'nın Jammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Jammu-Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir. Türkiye bu sorunun diyalog yoluyla, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde ve ilgili BM kararları temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği yönündeki görüşünü muhafaza etmektedir" dedi.

Haebr:  ANKARA,  


Kaynak: DHA

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