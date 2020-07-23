Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
23.07.2020 23:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:21

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis ile ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklamanın ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybettiğini bildirdi. Macron'un Libya konusunda yaptığı açıklamalarının Türkiye tarafından bir önemi olmadığını belirten Aksoy, "Libya bağlamında ise Fransa'dan, BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan meşru Hükümet ile bir yıldan fazla süredir başkenti ele geçirerek meşru Hükümeti devirmeye çalışan saldırgan arasında bir ayrım yapabilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Macron'un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir. Libya'da darbecileri, Suriye'de teröristleri, Doğu Akdeniz'de ise 'buranın tek sahibi benim' anlayışıyla hareket edenleri desteklemeyi bırakmalıdır. Zira bu politikalardan bugüne kadar bir sonuç alamadığını, bundan sonra da alamayacağını artık anlamış olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarını korumakta tereddüt göstermeyeceğini vurgulayan Aksoy, "Ülkemizce Doğu Akdeniz'de atılan her adım, uluslararası hukuk temelinde ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarının savunulmasını hedeflemektedir. Türkiye, bu vesileyle bölgede barış, refah ve istikrarın tesisi amacıyla sürdürdüğü diyalog ve işbirliği çağrılarını tekrarlamakla birlikte, uluslararası hukuktan doğan bu haklarını korumakta tereddüt göstermeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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