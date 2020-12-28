Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a tepki

28.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:21
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ermeni unsurların Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ermeni unsurların Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan'ın Hocavend Rayonu'nda silah bırakmayan Ermeni grupların Azerbaycan ordusuna yönelik saldırıları hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Yukarı Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırıların 9 Kasım tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu belirtti. Aksoy, "Daha önce 26 Kasım, 8 ve 11 Aralık tarihlerinde, son olarak da 27 Aralık günü yaşanan Ermeni silahlı unsurların saldırıları sonucunda askeri ve sivil kayıp ve yaralanmalar meydana gelmiştir. Üçlü Bildiri'nin imzacısı olarak tüm silahlı Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan'dadır. Azerbaycan tarafı, Ermeni silahlı unsurlarının sözkonusu provokasyonlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı vermiştir. Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve Üçlü Bildiri'yle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu vesileyle saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Fahriye Evcen Seren Serengil Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Güven Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a tepki | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 23:21:25. #1.15#
title