Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerine yönelik açıklamasına...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerine yönelik açıklamasına...

13.10.2020 21:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 21:30
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerine yönelik açıklamasına...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de Yunan-Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin ve benzer söylemlere sahip AB'nin tutarsız davrandığını aktaran Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan'dır. Nitekim, Yunanistan'ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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