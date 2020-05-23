Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin ASA kararına ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin ASA kararına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Antlaşmanın istikrar ve güvenliğe hizmet edecek şekilde sürdürülmesini temenni ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin ASA kararına ilişkin açıklama
23.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:55

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Antlaşmanın istikrar ve güvenliğe hizmet edecek şekilde sürdürülmesini temenni ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan (ASA) çekilme kararına ilişkin bir açıklamada bulundu. Aksoy, açıklamasında, "Ülkemizin de taraf olduğu Açık Semalar Antlaşması (ASA), konvansiyonel silahların kontrolü bakımından Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin yapı taşlarından biridir. Bu mekanizmanın tüm katılımcı ülkelerce tam olarak ve amacına uygun şekilde uygulanmasına önem veriyoruz. Antlaşmanın istikrar ve güvenliğe hizmet edecek şekilde sürdürülmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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