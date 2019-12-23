Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik...

23.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:50
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Sözcüsü Aksoy: " cinayeti hakkında 'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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