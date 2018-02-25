Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, BM'nin Ateşkes Kararını Değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkes talebinde bulunan kararı hakkında, "Çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani duruma ilişkin çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararı değerlendirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde bugün kabul edilen, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye'de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardımların erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan tanınması maksadıyla, çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararın memnuniyetle karşılandığını aktaran Aksoy, Türkiye'nin Suriye'de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcadığını ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklediğini belirtti.

İdlip'te bugüne dek tesis edilen 6 gözlem noktasının çabaların somut bir tezahürü olduğunu ifade eden Aksoy, şu açıklamada bulundu:

"Doğu Guta'da rejimin artan ihlallerinden ve sivillere yönelik olarak uyguladığı kuşatmanın yol açtığı kötüleşen insani durumdan duyduğumuz endişeyi muhtelif açıklamalarımızda dile getirmiş, bu ihlallere son verilmesi çağrısında bulunmuştuk. Bu konudaki endişelerimizi, rejimin garantörü konumundaki Rusya ve İran'a da aktarmış, rejimin sivillere yönelik saldırılarının ve ateşkesi ihlallerinin gerginliği azaltma bölgelerindeki ortak gayretlerimizi sekteye uğrattığına dikkat çekmiştik."

Kesintisiz insani yardım erişimi sağlanmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğuna dikkat çeken Aksoy, açlığa mahkumiyetin sivil halka karşı bir silah olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini, bugünkü kararda da atıfta bulunulan 2268 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tam olarak uygulanması çağrısına desteğin tam olduğunu söyledi.

Aksoy, Türkiye'nin şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da, bir yandan insani planda Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesine yönelik katkılarını ve bu bağlamda başta BM olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye devam edeceğini kaydederek, "Suriye'deki insani krizin kökeninde yatan ihtilafın sona erdirilmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele edilmesine yönelik gayretlerini sürdürecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA