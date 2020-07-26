Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin, "AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:
26.07.2020 22:41 | Son Güncelleme: 26.07.2020 23:59

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin, "AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin varılan uzlaşı hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Türkiye'nin bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini vurgularken şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz 2020 itibariyle kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili tüm tarafların bu uzlaşıya uygun hareket etmesini bekliyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdürecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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