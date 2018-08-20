Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Abd'nin Ankara Büyükelçiliğine Yönelik Silahlı Saldırıyı...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu sabah ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırı ile ilgili bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Bu sabah ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili makamlarımızca çalışmalar başlatılmıştır. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır." - ANKARA