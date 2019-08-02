Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız"

2.08.2019 11:16
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız"

Kaynak: AA
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