Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini...
17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:07
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı