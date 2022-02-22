Dışişleri Bakanlığı: "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir"

AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir"

Dışişleri Bakanlığı : "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Haberler

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