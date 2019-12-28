28.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:31

Dışişleri Bakanlığı: "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA