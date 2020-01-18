Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırısını lanetledi Açıklaması

18.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:28

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de 6 Türk vatandaşının yaralandığı bombalı saldırıyı lanetleyerek, yaralıların durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afgoye bölgesinde bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Bir Türk şirketinin şantiyesini hedef alan bu menfur saldırıda yaralananlara acil şifa dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA