Dışişleri Bakanlığı Somali'deki Terör Saldırılarını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Somali'de güvenlik ve istikrarı hedef alan bu menfur terör saldırılarını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede ve istikrarın sağlanmasında Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi. - ANKARA