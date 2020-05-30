Dışişleri Bakanlığı, Somali'de yardım görevlilerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Somali'de yardım görevlilerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de yardım görevlilerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de yardım görevlilerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı
30.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:59

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de yardım görevlilerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Somali'de saldırıda bulunan yardım görevlileri yakınları başta olmak üzere Somali halkına başsağlığı mesajı verildi. Bakanlık açıklamasında, "Somali'nin Hirşabel bölgesinde bulunan Gololey köyündeki bir sağlık kurumuna kimliği belirsiz bir silahlı grup tarafından saldırı düzenlenerek anılan kurumda çalışan 8 yardım görevlisinin kaçırıldığı ve bilahare acımasızca katledildiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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