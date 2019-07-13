Dışişleri Bakanlığı Somali'de terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Somali'de terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Somali'de terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali'nin Kismayo şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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