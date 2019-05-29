Dışişleri Bakanlığı Solingen'de evleri yakılarak katledilen vatandaşları andı

Dışişleri Bakanlığı, Solingen'de 5 Türk vatandaşının evleri yakılarak katledilmesinin yıl dönümünde, "Bu faciadan gerekli dersin çıkarılıp, ırkçılık belasına karşı tek vücut olarak durulması, bu gibi saldırıların bir daha tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığına karşı etkili tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği Solingen'deki saldırının 26. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almanya'nın Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993 tarihinde yabancı düşmanı, ırkçı bir grup tarafından evleri yakılarak katledilen beş vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu facianın ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı Türk halkı nezdinde halen tazedir. Avrupa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılığa karşı verilen mücadelenin aralıksız devam etmesi elzemdir. Bu katliam benzeri bir hadisenin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamasını temenni ediyoruz. Geçen yıl Solingen faciasının 25. yılını anma töreni Dışişleri Bakanımızın da katılımıyla Solingen'de gerçekleştirilmişti. Tören 25 yıl sonra Genç ailesinin fertlerinin ve onlarla birlikte Almanya'daki Türk toplumunun içindeki bu sızının devam ettiğini göstermiştir. Bu faciadan gerekli dersin çıkarılıp, ırkçılık belasına karşı tek vücut olarak durulması, bu gibi saldırıların bir daha tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığına karşı etkili tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletince hoşgörü ve kültürler arası uzlaşma birlikteliği için hizmet eden kişi ya da gruplara her yıl 'Mevlüde Genç Madalyası' verilmesinin kararlaştırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başta siyasetçiler ve medya temsilcileri olmak üzere toplum üzerinde yönlendirici etkisi olan kesimleri ötekileştirici ve ayrıştırıcı tutum ve söylemler yerine birleştirici ifadeler kullanmaya, barış ve uzlaşı içinde bir arada yaşama ilkesi çerçevesinde toplumsal birlikteliği teşvik etmeye davet ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA