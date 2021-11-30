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Dışişleri Bakanlığı sınavında usulsüzlük soruşturmasında 25 gözaltı kararı

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Dışişleri Bakanlığı sınavında usulsüzlük soruşturmasında 25 gözaltı kararı

Dışişleri Bakanlığı sınavında usulsüzlük soruşturmasında 25 gözaltı kararıANKARA'da Dışişleri Bakanlı'ğının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavda sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili soruşturmada 25 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı sınavında usulsüzlük soruşturmasında 25 gözaltı kararı

ANKARA'da Dışişleri Bakanlı'ğının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavda sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili soruşturmada 25 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Dışişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ANKARA, -


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