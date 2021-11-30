Dışişleri Bakanlığı sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığınca yapılan 3 ayrı sınavın sorularının sızdırılmasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınava ait soruların FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında soruları alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

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