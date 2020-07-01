Dışişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye'nin yer almamasına tepkisi ne oldu?
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Dışişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye'nin yer almamasına tepkisi ne oldu?

Seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye'nin yer almamasına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, duruma tepki tepki gösterdi. Peki, Dışişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye'nin yer almamasına tepkisi ne oldu?

Dışişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye'nin yer almamasına tepkisi ne oldu?
01.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:23

Avrupa Birliği (AB), zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği listede Türkiye yer almadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, Dışişleri Bakanlığı'nın AB tavsiye kararında Türkiye'nin yer almamasına tepkisi ne oldu?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AB TAVSİYE KARARINDA TÜRKİYE'NİN YER ALMAMASINA TEPKİSİ NE OLDU?

Avrupa Birliği (AB), zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği listede Türkiye'ye yer verilmemiş olmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısını vurgularken seyahat kısıtlaması konusundaki kararın objektif kriterler ile belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısı ortadadır. Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi.

Türkiye salgın süresince uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma sergilemiştir. Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve işbirliğine devam edecektir. Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz."

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