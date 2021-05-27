Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde...
Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Atina'ya geçmeden önce, 30 Mayıs 2021 tarihinde, Batı Trakya'yı ziyaret edecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı