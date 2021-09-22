Dışişleri Bakanlığı: 'Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşmüştür. - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşmüştür.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşmüştür.

Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşmüştür. Sayın bakanımız görüşmede Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Milli Birlik Hükümeti'ne ülkemizin desteğini yinelemiştir." - ANKARA

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Haber: Dışişleri Bakanlığı: 'Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşmüştür. - Haberler
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