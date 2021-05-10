Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:59:04. #1.14#

title