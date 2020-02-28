Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin...
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Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin...

Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı"

28.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:17
Dışişleri Bakanlığı:

: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" - ANKARA

Kaynak: İHA

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