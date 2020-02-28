Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin...
Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı"
28.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:17
Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" - ANKARA
Kaynak: İHA