28.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:17

Dışişleri Bakanlığı: "Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" - ANKARA

Kaynak: İHA