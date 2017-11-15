Dışişleri Bakanlığı: "Rıza Sarraf Hakkında, ABD Makamlarından Resmen Bilgi Talep Edildi"

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğince ABD makamlarından Rıza Sarraf hakkında resmen bilgi talep edildiğini duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından, Rıza Sarraf hakkında ABD makamları nezdinde girişimde bulunulup bulunulmadığı hakkındaki bir soruya verilen cevapta, "Rıza Sarraf hakkında basına yansıyan haberler üzerine Vaşington Büyükelçiliğimizce ABD makamlarından resmen bilgi talep edilmiş olup; henüz bir yanıt alınamamıştır. Konu takip edilmektedir" denildi. - ANKARA