Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren...

Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren...

Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları, Suriye'nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür"

11.10.2019 15:22
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları, Suriye'nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür"

Kaynak: AA
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