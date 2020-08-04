Dışişleri Bakanlığı: "PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri" nin Yaptığı... Dışişleri Bakanlığı: "PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri" nin Yaptığı Duyurulan Petrol Anlaşması )ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek...

Dışişleri Bakanlığı: "PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri" nin Yaptığı Duyurulan Petrol Anlaşması )ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" - ANKARA Kaynak: İHA