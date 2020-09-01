Dışişleri Bakanlığı: "PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan...
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Dışişleri Bakanlığı: "PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan...

Dışişleri Bakanlığı: "PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesi ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkimiz ifade edilmiş, bu gibi adımların Suriye'nin siyasi birliğinin ve...

Dışişleri Bakanlığı:
01.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:23

Dışişleri Bakanlığı: "PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesi ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkimiz ifade edilmiş, bu gibi adımların Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceği vurgulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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