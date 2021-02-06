Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı

06.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:03
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Çiğdem Karaaslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Antalya Kocaeli Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 21:03:26. #1.14#
title