Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı
06.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:03
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik