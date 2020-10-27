Son dakika haberleri: Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Peşaver kentinde bir medreseye düzenlenen, çocukları ve öğretmenleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Peşaver kentinde bir medreseye düzenlenen, çocukları ve öğretmenleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir medresede bugün meydana gelen patlama sonucunda birçok ölü ve yaralının bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum çocukları ve öğretmenleri hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı