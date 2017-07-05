Dışişleri Bakanlığı: "Pakistan Halkının Acısını Paylaşıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan sel felaketi hakkında "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulundu.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen seller sonucunda can kayıplarının yaşandığını ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Pakistan halkının acısını yürekten paylaşıyor, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Pakistan halkı ve Hükümetiyle güçlü dayanışma duygularımızı yineliyoruz" denildi. - ANKARA