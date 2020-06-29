Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi ilindeki Pakistan Borsası'na ait binaya gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
29.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:31

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi ilindeki Pakistan Borsası'na ait binaya gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Karaçi'deki Pakistan Borsası'na ait binaya bugün gerçekleştirilen terör saldırısında ölü ve yaralıların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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