Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Başkenti Kuetta'da Eyalet Parlamentosu yakınlarında meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bugün Eyalet Parlamentosu yakınlarında meydana gelen saldırı sonucunda, aralarında polis memurlarının da olduğu Pakistanlı kardeşlerimizin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA