Dışişleri Bakanlığı: "Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de...
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Dışişleri Bakanlığı: "Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de...

Dışişleri Bakanlığı: "Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.

03.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:25
Dışişleri Bakanlığı:

: "Özellikle 'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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