03.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:25

Dışişleri Bakanlığı: "Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA