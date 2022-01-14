Dışişleri bakanlığı: "Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog...
Dışişleri bakanlığı: "Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
Dışişleri bakanlığı: "Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir." - ANKARA
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Son dakika haberleri... KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı"
TİP ve HDP'li 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı
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