Dışişleri Bakanlığı'nın Rus Tercümanı Adnan Oktar'ın Köstebeği Çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrasında savcılık tarafından yapılan soruşturmanın kapsamı giderek büyüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 4 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2'inci dalgada ise 7 kişi tutuklandı.

YAPILAN GÖRÜŞMELER GRUBA SIZDIRILIYORDU

Akşam'ın haberine göre; İtirafçı olan şüpheliler ifadelerinde, Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı olarak çalışan Rusya uyruklu tercüman Leyla O.'nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetinin Rusya ile yaptığı görüşmelerin tercümesini yaptıktan sonra detayları Adnan Oktar grubuna sızdırdığını söyledi.

RUS TERCÜMAN KÖSTEBEK ÇIKTI

Şüphelilerin ayrıca Leyla O.'nun Rusya'da yaşadığını ve Türk heyetlerin Rusya'ya gittiklerinde tercümanlık yaptığını da ifadelerinde belirttiği öğrenildi.

BAKANLIKTAN HENÜZ CEVAP GELMEDİ

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazan savcılık, bakanlığın Rusya ziyaretleri sırasında böyle bir tercümanla çalışıp çalışılmadığını sordu. Savcılık ayrıca böyle bir tercüman ile çalışılıyorsa açık kimlik bilgilerinin de kendilerine verilmesini istedi. Bakanlıktan ise henüz cevap gelmediği öğrenildi.