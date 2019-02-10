Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması Doğu Türkistanlılar'ı Memnun Etti

Doğu Türkistanlı halk ozanı Abdurrehim Heyit'in Çin'deki hapishanede vefat etmesi sonrasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yaptığı açıklama Doğu Türkistanlılar'ı memnun etti.

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkin Beğ Uygurtürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Doğu Türkistanlılar'a her zaman sahip çıktığının altını çizerek, "Dışişleri Bakanlığı'nın, Doğu Türkistanlı halk ozanı Abdurrehim Heyit'in Çin'deki hapishanede ikinci yılında vefat etmesi ve Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı sistematik asimilasyon politikasını eleştirmesi ve bölgedeki Uygur Türkleri'nin yaşadıklarına, toplama kamplarının yeniden ortaya çıkmasına dikkat çekmesi bizi ve dolayısıyla diğer ülkelerde yaşayan Doğu Türkistanlılar'ı memnun etti" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakları ihlalleri ve halk ozanı Abdurrehim Heyit'in vefatına ilişkin soruya yazılı olarak cevap vermişti.

Aksoy, özellikle Ekim 2017'de "Tüm Dinlerin ve İnançların Çinlileştirilmesi" siyasetinin resmen ilan edilmesinin, Uygur Türklerinin ve bölgedeki diğer Müslüman toplulukların etnik, dini ve kültürel kimliklerinin tasfiye edilmesi hedefi doğrultusunda atılmış yeni bir adım olduğunu vurgulayarak, Sincan Bölgesi'nde yaşanan trajediyle ilgili görüşlerinin Çin makamlarına her düzeyde dile getirildiğini "Böyle bir ortamda, bir bestesi yüzünden 8 yıl hapse mahkum edilen değerli halk ozanı Abdurrehim Heyit'in hapishanedeki ikinci yılında vefat ettiği haberini derin teessürle öğrendik." ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA