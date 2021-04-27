Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki törer saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki törer saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki törer saldırısını kınadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da düzenlenen 31 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da düzenlenen 31 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaletinde 25 Nisan 2021 tarihinde bir askeri konvoya gerçekleştirilen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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