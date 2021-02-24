Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

24.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:38
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zuhal Demirci

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Demet Akalın Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 20:39:51. #1.15#
title