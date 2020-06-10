Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
10.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:39

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno eyaletinde 9 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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