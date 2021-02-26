Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da 300 kız öğrencinin kaçırılmasını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara Eyaleti'nde yatılı okula düzenlenen saldırıda 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Zamfara Eyaleti'nde bulunan bir yatılı okula bugün silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 300'den fazla kız öğrencinin kaçırıldığı, büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz. Dost ve kardeş Nijerya halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı