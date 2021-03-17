Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

17.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:48
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijer'in kuzeyinde Banibangou bölgesinde bulunan Tillabéri şehrinde 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 58 masum sivilin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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