Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışındaki vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışındaki vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yurt dışındaki vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin duyuruda bulundu.

14.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:16
Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışındaki vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yurt dışındaki vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin duyuruda bulundu. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, küresel çapta salgına dönüşen 'Covid-19'la mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde virüsün yaygın görüldüğü bazı ülkelere yönelik olarak uçuşların durdurulması yönünde yeni tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Öncelikle, ilgili bakanlıklarımız tarafından alınan bu kararın esas itibariyle hem yurt dışında hem de yurt içinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlıklarının korunması amacıyla alınmış bir tedbir niteliğinde olduğunu belirtmekte yarar görülmektedir. Bu meyanda, virüsün tüm dünyada yayılma hızı dikkate alındığında, seyahat edilmesinin dahi kendi içinde ciddi sağlık riskleri oluşturduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle, halen yurt dışında farklı gerekçelerle (iş görüşmesi, turizm, sağlık, okul-eğitim gezisi, akraba ziyareti gibi) bulunan vatandaşlarımızın mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri, kalabalık mekanlardan uzak durmaları, bulundukları ülkelerin yerel makamları ve ilgili büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızca yapılan açıklama ve uyarıları yakından takip ederek bu uyarılara riayet etmeleri, kendi sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacaktır" denildi. 

Açıklamada ayrıca, yurt dışında geçici süreyle bulunan vatandaşların uçuşların kesilmesi nedeniyle ilgili ülkelerin makamları nezdinde vize süresi aşımı ve benzeri sorunlarla karşılaşmaları ihtimaline binaen bu ülkeler makamları nezdinde de girişimler yapılacağı aktarıldı.Salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen yerlerdeki temsilciliklerde özel ve istisnai düzenlemeler alınmasının doğal olduğu kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu zorlu süreçte, salgının yaygın olduğu, olağanüstü hal ilan edilen veya sokağa çıkma yasağı dahil katı tedbirlerin uygulandığı ülkelerdeki temsilciliklerimizde sunulan konsolosluk hizmetlerinin de vatandaşlarımızın ve personelin sağlıklarını riske atmadan mevcut koşullara uygun şekilde verilmesine yönelik özel ve istisnai düzenlemeler alınması tabiidir. Ancak, temsilciliklerimizin bila istisna ve her koşulda telefon ve diğer iletişim araçları üzerinden vatandaşlarımıza 7/24 temelinde erişime açık olmaya devam etmeleri Dışişleri Bakanlığı olarak ana ilkemizdir. Dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7/24 yanıt veren Bakanlığımız 'Konsolosluk Çağrı Merkezi' (+90 312 292 2929) keza vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamaya ve yönlendirmeler yapmaya aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte, ayrıca, dış temsilciliklerimiz sosyal medya hesapları vasıtasıyla da vatandaşlarımızla temas halindedirler. Bazı temsilciliklerimiz vatandaşlarımızdan gelen bilgi taleplerini zamanlıca cevaplayabilmek için nöbet düzenine geçmişlerdir. İçinden geçtiğimiz bu süreçte, yurtdışında halen geçici süreyle bulunan vatandaşlarımızın uçuşların kesilmiş olmasından dolayı karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözümler üretilmesi için dış temsilciliklerimiz, yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal dayanışma ruhuyla hareket edeceklerine inancımız tamdır."


Kaynak: DHA

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