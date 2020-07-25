Dışişleri Bakanlığı'ndan Yuninastan'a tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yuninastan'a tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yuninastan'a tepki
25.07.2020 08:49 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:26

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler hakkında yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "Ayasofya'da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa'nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.Aksoy, ülkesindeki Müslüman Türk azınlığa yönelik baskıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesinin Yunanistan olduğuna dikkat çekti. Aksoy, "Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye'ye ders veremez. Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye'ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin gereklerine de ruhuna da uygundur. Türkiye'nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam'ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

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