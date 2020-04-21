Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi - Haber
Yunanistan, Türkiye, Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınayan açıklamasına tepki gösterdi.

21.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:10
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın,  Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınayan açıklamasına tepki gösterdi. 

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin sondaj çalışmalarına yönelik açıklamasına yazılı cevap verdi. Yunanistan'ın, bugünkü açıklamasıyla bölgedeki sorunlara ilişkin gerçeklerden uzak bir algı ve hak tanımaz tavırlara sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Sözcü Aksoy, "Yunan-Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarı esas tehdit eden kesimin Yunan- Rum ikilisinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumu olduğu ve Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yavuz' sondaj gemisinin yasa dışı sondaj faaliyetinde bulunacağı öne sürülerek, Yunan tarafının durumu kınadığı belirtilmişti.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haber
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi Haber
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Dünya koronaya kilitlenmişken Afrika ülkesinde 150 kişi 'gizemli hastalık'tan öldü Haber
Dünya koronaya kilitlenmişken Afrika ülkesinde 150 kişi "gizemli hastalık"tan öldü
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haber
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haber
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm
Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2...
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Kibariye Fettah Can Hande Yener
Spor Ali Koç Ergin Ataman Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 04:57:55. #1.15#
title